人民幣兌美元在岸價（CNY）22日收跌375個基點，跌破6.48，低見6.4889，創8個月低位。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價22日收報6.4875，較21日下午4時30分收報6.45，大跌375個基點或0.58％，較晚上11時30分最後成交價6.4521，跌354個基點。

離岸人民幣（CNH）一度跌破6.52，低見6.5215，創近9個月的新低，截至下午4時32分，離岸價報6.5193，在岸價報6.4885。人民幣兌美元中間價22日報6.4596，較21日報6.4098，跌498個基點，創逾半年低。

交易員指出，離岸及在岸人民幣本周以來快速下跌，美元兌人民幣期權波動率快速回升，風險逆轉指標反映市場貶值預期有所升溫，估計調整走勢仍會反覆。

大陸外匯管理局發言人王春英22日表示，首季國際金融市場波動加劇，大陸經濟總體繼續運行在合理區間，外匯市場運行保持平穩，人民幣兌美元匯率雙向波動、基本穩定，跨境資金流動總體穩定、相對均衡。