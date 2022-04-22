老舊公寓居隔怎麼取物？ 陳時中：把鑰匙丟下來

全台各縣市陸續啟動居家照護，但住在沒有管理員的老舊公寓內，確診者要如何在不出門的情況下，取得藥物、食物等必需品？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，「緊急情況下，可以拿繩子綁鑰匙，然後垂吊到1樓」，立刻掀起熱議。藥師林士峰直呼，搞不好鑰匙丟下樓，真的是唯一選項，引來網友笑喊，「下一波熱賣商品搞不好是釣竿，直接掛鑰匙甩竿到一樓」。

今（22日）疫情記者會上，有媒體提問，雙北市有許多老舊公寓，既沒有管理員，也沒有對講機可開門，民眾居隔在家，指揮中心又規定不能踏出家門一步，那該如何取得藥物、食物等必需品？可以戴口罩下樓嗎？

對此，指揮官陳時中回應，需要親自到樓下開門，也沒有親友協助的應是少數個案，若有類似情況，可以通報地方政府協助。他也提到，萬一情況緊急，住戶也可以拿繩子綁鑰匙，然後垂吊到1樓，等相關人員完成消毒程序後，先開門上樓送東西，再把鑰匙放在門口。

藥師林士峰轉發相關新聞到臉書粉專，並表示，大家不要覺得好笑，其實台灣治安比世界各國好，「緊急狀況下，搞不好鑰匙丟下樓，真的是唯一選項」，立刻掀起網友熱議。

有網友笑稱，「生活智慧王，我上次去朋友家也是這樣做的」、「下一波熱賣商品搞不好是釣竿，直接掛鑰匙甩竿到一樓」。也有人擔心，「結果丟在一樓雨棚上」、「不小心丟進排水溝怎辦」、「問題在於你丟下去後，不一定照著預想的路徑」、「懸吊籃子下來還比較安全」。