各國面對新冠疫情起起落落，與病毒共存儼然成為未來抗衡的目標，現階段確診多為輕症或無症狀，不過醫生建議仍要追蹤康復情況，因為多數康復患者出現所謂的新冠後遺症(Long Covid)。來看英國一名患者並非持續感受新冠後遺症，他與病毒長期抗戰505天，不幸的是，去年(2021)在醫院病逝，創下人類感染Covid-19最長時間的紀錄。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，這名英國患者於2020年初PCR採檢呈陽性，確定感染新冠肺炎。接下來72週內，他前前後後進出醫院總共50次，儘管患者定期服藥治療，每一次的採檢結果仍是陽性。醫師表示，「這與新冠後遺症(Long Covid)不同，該患者是持續染疫，而非復發。」Long Covid的定義主要為患者痊癒後，持續出現疲勞、身體痠痛、味覺失靈等。

研究人員強調，長期持續感染的情形並不常見，該個案本身免疫系統嚴重衰弱，因此無法自主清除病毒。此外，報告顯示當患者感染Covid時，病毒在患者體內不斷適應以生存下來，因此產生新突變的可能。

英國倫敦國王學院攜手NHS基金會信託，進一步對9名免疫系統失衡的患者進行研究，受試者免疫力低弱原因其中包括器官移植、愛滋病以及癌症影響，最終4人病逝、2人需長期服藥、2人自然痊癒，最後1人則類似前段提到的個案，感染412天至今尚未痊癒。

研究人員表示，「免疫系統較弱的人特別容易感染，因為他們的身體自然防禦的功能比一般人還弱。一旦確診就會需要較長時間康復，代表他們體內攜帶病毒的時間更長。」並呼籲政府應該立即進行第4劑疫苗施打。