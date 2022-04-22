台灣疫情飆升，不少藝人紛紛確診，凱希今（22日）傳出確診消息，經紀公司剛也證實，由於她擔任《女人我最大》助理主持，前兩天有錄影，主持人藍心湄是否被匡列，備受關注。對此，藍心湄稍早表示還沒有收到被匡列的通知，但會在家自主管理10天，下禮拜《女大》確定停棚。

凱希經紀公司表示：「凱希昨天晚上快篩陽性後馬上依照政府的防疫政策回報，並到醫院做PCR，今天下午得知PCR檢查結果為陽性。」因為她前2天有錄《女人我最大》，得知確診當下已經立刻通知《女大》製作單位，對於造成製作單位困擾感到抱歉。而凱希現在的身體沒有不適，從昨天開始都進行居家隔離，工作暫停10天。

藍心湄剛剛則回應：「目前沒收到要被匡列的通知，但是TVBS長官、製作人有通知我在家裡自主管理10天，不要出門，要注意自己身體有沒有不舒服、發燒或喉嚨痛。」她也會每天做快篩，注意身體健康。

TVBS回應：「《女大》每次錄影主持人和來賓都會快篩，錄影前確認徐凱希快篩為陰性。但謹慎起見，《女大》下週停棚一週。主持人藍心湄及另一名助理主持卞慶華都已快篩，為陰性。」

而徐凱希另一個主持的節目華視 《天才衝衝衝》，也發出聲明下週二(4/26)錄影照常舉行，但為保障主持人及來賓健康安全。徐凱希因確診先告假一次，徐乃麟(乃哥)亦為顧及大家健康，先行請假一次。本集節目由曾國城(城哥)與張文綺主持，當天也會邀請重量級來賓一同錄影。

加強防疫及確保節目錄製安全，錄影前所有來賓，除量測體溫及現場和個人加強消毒外，均先行快篩，感謝各界關心。