彰化縣警察局查獲天道盟不倒會二林分會分會長身分，指揮旗下成員在二林鎮、大城鄉及芳苑鄉等地傾倒廢土，並向車隊收取保護費牟取暴利，起初手機等證物。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化廢土濫倒天堂，天道盟不倒會二林分會，引兵入關再強索保護費警逮12人。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

北部廢棄土方近年來瘋狂南運，彰化鄉親怒吼彰化成濫倒天堂，彰化縣警局查出背後涉及龐大「黑吃黑」利益，天道盟不倒會一面尋覓土地「引兵入關」，一面又對清倒車隊強索保護費，打傷司機，恐嚇取財，警方已將李嫌等12人查緝到案，移送彰化地檢署偵辦。

近幾年來，北部廢土無處可去，業者動起偏荒鄉鎮主意，夜以繼日，幾千車次砂石車載來廢棄土方大肆傾倒，芳苑鄉地貌短短幾個月內已有驚人改變，魚塭一座座被填平，二林

、大城等各處也滿是土堆，立委相繼提出修法，緊以違反區域計畫法開罰6萬元，根本遏阻不了歪風。

彰化縣警察局組成專案小組投入查緝，發現涉及龐大利益

，刑事警察大隊科偵隊4月6日由彰化地檢察署檢察官姚玎霖指揮，再次檢肅天道盟不倒會二林分會李姓會長及旗下成員計11人到案。

李嫌去年2月間曾因涉組織犯罪案被逮打，法院雖羈押4個月，仍憑藉著不倒會二林分會分會長身分，指揮旗下成員在二林鎮、大城鄉及芳苑鄉等地傾倒廢土，並向車隊收取保護費牟取暴利。

警方指出，目前已經有兩個砂石車司機被打傷報案，深入偵辦後，發現不倒會二林分會，大玩兩面手法，一方面「魚肉」鄉民，尋找偏荒土地，引廢棄土方運輸公司來傾倒，一方面又對進入的車隊強索保護費，每趟要價300元至700元不等，累計索取上萬車次，不從就暴打司機、毀損車輛，打到求饒，至少有5家運輸公司為了傾倒順利，都給錢，最多有花費上千萬元。

彰化縣警察局22日表示，專案小組長期跟監及蒐證，4月6日持搜索票及拘票查緝李嫌等12人到案，查獲彈匣2個、子彈5顆和手機8枝等相關證物，並查扣不法所得豪華休旅車及跑車3部，全案移送彰化地方檢察署繼續偵辦。