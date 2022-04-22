疫情持續延燒，創世基金會物資募集備感辛苦，植物人家庭更是雪上加霜。創世基金會提醒民眾，「振興五倍券」將於在4月30日到期，家中若有未使用完畢的五倍券，可以捐助植物人及其家庭購買成人尿布挺過難關，放大五倍愛！

創世基金會表示，植物人因生活無法自理，長期臥床，創世安養院照護人員，每2小時協助院民翻身並更換「尿布」，一位植物人平均一天需要更換10至12片尿布。創世全台17間安養院，一年共需約340萬片尿布，需求龐大。

在目前疫情嚴峻之下，募款艱難，但植物人安養不能有一日間斷，創世盼大眾能成為弱勢家庭堅實的後盾，讓救助的路上，一路有您的陪伴。

創世苗栗院深耕在地，目前安養57位植物人，日常照護費用龐大，院長陳綠蓉表示，每位植物人背後都有一個心碎又堅強的家庭，創世秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」的理念堅持不懈，需要大眾一起支持。

創世基會指出，民眾可捐出紙本或數位五倍券，行善積福還可抵稅，讓植物人感受「吾被愛」。紙本振興券請掛號寄至：苗栗縣苗栗市站前1號4樓，五倍小組收。亦可購買愛心爆米花，1桶150元，20桶免運送到家。歡迎來電037-275-848 分機9洽詢。