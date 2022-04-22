彰化縣政府爭取中央補助，開闢建鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路工程計畫，22日舉行動土典禮。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府爭取中央補助，開闢建鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路工程計畫，22日舉行動土典禮。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港彰濱工業區廠商約有1萬8000多人，未來至少達3萬名以上的員工進出，彰化縣政府爭取中央補助，開闢建鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路工程計畫，22日舉行動土典禮，預計明年5月落成，將縮短過去繞道2.8公里，減少近12分鐘的路程。

彰化縣長王惠美表示，鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路工程，總經費約1.1億元，感謝中央補助7128萬元、縣府配合款約3872萬元，完成後可串聯彰濱鹿港工業區南北向主要幹道，發揮區域路網功能，減少近12分鐘路程，對於工業區民眾出入，不論是載貨、生活，以及觀光工廠，都是很大幫助

。

公路總局第二養護工程處長劉世桐表示，這項工程除了對原來交通做了很大改善，讓貨物運輸更加便捷。也帶動整個區域交通安全，避免車流繞行市區道路。近來交通部補助彰化縣的9件工程約55億，從東彰南延段到最西邊工業區等，因缺工、缺料，工程經費一直增加，縣府也不停增加自籌款，相當不容易。

彰濱工業區鹿港區廠商協進會前理事長林肇雎則指出，彰濱工業區已登記800多家廠商，未來人口絕對是增加，希望北上交通繼續打通。

鹿港彰濱工業區廠商協進會理事長陳麗如也指出，工業區人員來自鄰近各地，往返台61線濱海公路彰濱五路吉安橋上班時段的擁塞，是重要的交通需求；中華民國工業區廠商聯合總會長賴博司也指出，彰濱工業區多達3600公頃，新開闢這一段，是相當迫切。

彰縣府工務處表示，新開闢工程，起於媽祖路與西濱快速公路橋下處，終點止於西濱快速公路福興交流道南下迴轉道，總長約640公尺，路寬約7至12公尺，預計明年年5月底前完工。