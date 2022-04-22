在青春校園劇《機智校園生活》中，飾演帥氣籃球隊長「劉川楓」的男星黃柏峰，近日和有新生代「OST小天后」稱號的歌手王欣晨，一起合唱劇中插曲〈心動闖闖〉，兩人甜蜜合體拍MV，他也展現不同於戲劇中的高冷籃球射手形象，身高187公分的他，穿上粉紅色西裝，有別於劇中的運動形象，用不同扮相抓緊粉絲的心。

黃柏峰在《機智校園生活》中，飾演和動漫《灌籃高手》角色同名的「劉川楓」，是哈福高中的校園風雲人物、個性冷漠的籃球隊隊長，每每出場便是所有女孩的矚目焦點，更多次被粉絲在網路上留言「簡直是真人版的流川楓」，演出前就和Sandy吳姍儒一起拍廣告的他，在廣告中也展現結實好身材，受到不少網友討論。

黃柏峰先前曾和吳姍儒一起拍廣告，在廣告中露出結實肌肉也在網路上引起討論。（圖／藝能製造提供)

這次他和劇中「姐姐」王欣晨合唱，他也開心透露「能夠成為歌手，一直是我以前小時候的夢想，現在因為《機智校園生活》能夠有機會演唱到〈心動闖闖〉，真的很興奮，也很想把這首歌詮釋好，希望觀眾可以喜歡」。他透露為了這次合唱曲，特地去上歌唱課程，拍完戲馬上就去上歌唱課，讓他直呼「時間都不夠用」，回到家還要繼續練習老師給的功課，面對不足的地方，也請教唱老師一定要用最高標準來要求，讓他可以唱得更好。

身高187公分的黃柏峰在《機智校園生活》中飾演帥氣籃球隊隊長，被粉絲封為「真人版流川楓」。(圖／藝能製造提供)

演出《機智校園生活》後，黃柏峰收到許多粉絲的回饋，高人氣也讓他接到許多廣告與戲劇邀約，但目前他專注在八點檔演出中，他也表示「把現下演出做好才是最重要的」，希望未來可以有更多的演出機會，往不同角色與領域發展。