近期網紅阿翰在新作品中扮演算命阿姨並提到「九天玄女」，搞笑逗趣的洗腦台詞立刻掀起模仿風潮，連女星陳意涵和邵雨薇都發文跟風九天玄女梗；有不少7、8年級生都被勾起回憶，點名曾在港片《運財智多星》中飾演九天玄女的鍾麗緹，因為該片過去時常在電視上重播，也讓鍾麗緹九天玄女形象深植人心。

阿翰是知名網紅，每次PO出新作品都會引起討論甚至造成模仿，在此次最新的影片中，他反串扮演算命阿姨廖麗芳，自稱是「九天玄女唯一指定姐妹」，用爆米花當顯靈道具，一邊喊著「800英尺！500英尺！降落！降落！100英尺！降落」；簡單的台詞超洗腦，很快在網路上造成討論。

港片《運財智多星》過去時常在電視上重播，也讓鍾麗緹九天玄女形象深植人心。(圖/ 摘自微博)

「九天玄女梗」還意外掀起模仿風潮，女星陳意涵和邵雨薇分別在社群PO文，也都用了阿翰在影片中的「九天玄女梗」，迅速搭上時事也讓粉絲看了會心一笑；但一些7、8年級生看到九天玄女，腦海中都浮現出女星鍾麗緹，因為她在港片《運財智多星》中扮演仙氣飄飄的九天玄女，而該片在電影台上時不時重播，鍾麗緹也意外成為許多觀眾聽到九天玄女第一時間就會想到的女星。

港片《運財智多星》是1996年上映，由陳百祥、袁詠儀、王敏德、鍾麗緹、吳鎮宇、譚詠麟和鍾鎮濤等人主演，導演是王晶，還找來曾志偉跟梅艷芳客串，卡司陣容在今日看來個個都是大咖；而該片下檔後，在台灣各大電影台都經常重播，劇情、台詞和演員也很難不被觀眾記得。