該大樓表示已請工人敲開水泥柱找出積水原因，將堆積的髒水全部排出，完成水管更換，沒有漏水，水管使用正常。（摘自《爆料公社》／盧金足台中傳真）

台中市一棟大樓日前因為水管堵塞，造成糞水管倒灌從2樓廁所不斷冒出惡臭的糞水。（摘自《爆料公社》／盧金足台中傳真）

台中市北屯區一棟大樓日前因為水管堵塞，造成糞水管倒灌從2樓廁所不斷冒出惡臭的糞水，住戶向管委會協調將水塔關閉，但有其他住戶以「兒子要洗澡」水閥開了1個多小時，懷疑釀汙水湧出，住戶抱怨「糞水由二樓樓梯如同瀑布般的壯觀」，直沖地下室，他的同事已經整日腳浸糞水，持續用畚斗清理髒水，放在地下室的藍芽耳機等商品泡湯，氣的表示要求償，對此，該棟22日大樓表示，已請工人敲開水泥柱排出積水，也完成更換水管，解決漏水問題。

這起發生在四月六日的事件，被該大樓住戶在網路社團《爆料公社》發文指出，當天在他上班之處，二樓廁所因為糞便和液體混合物，不斷地從馬桶以及排水口流出，經通報社區管理單位協助處理，經管理室幫助聯絡到工程人員疏通管路，但並無法解決問題。

這名住戶抱怨，4月7日白天糞水順著樓梯往下流到三個樓層下地下室一樓，令人作嘔的情況是「糞水由二樓樓梯如同瀑布般的壯觀」，形成美麗的畫面直沖地下室，他的同事已經整日腳浸糞水，持續用畚斗清理髒水。

該名住戶向管委會提出建議，包括關掉水塔出水開關，不用水就不會有排水，但是會造成社區其他住戶半夜用水不便，以及只要有用水將會造成公司電子商品進水損失。此外，就是二樓廁所的出水口暫時封掉，但是會造成一樓公設及電梯進糞水，以及四樓住戶淹糞水。

這名在《爆料公社》發文的住戶批評，有其他一名住戶要求管理員將出水開關打開，原因是兒子要洗澡，四月八日早上打開公司鐵門的那一刻，看到以「晴天霹靂」來形容。

動員所有員工用漂白水清潔再清潔，抱怨賴以為生的生財工具損壞，客戶的商品在糞水裡面，直到當天半夜12點忙著清理都未進食。

這名以「兒子要洗澡」打開出水開關的住戶，對其他住戶質疑不予回應，經查地下3樓的水管堵塞，從六日這起事件至今已經十多天，大樓請工人敲開水泥柱找出積水原因，將堆積的髒水全部排出，完成水管更換，沒有漏水，水管使用正常。