前駐俄羅斯副代表、駐白俄羅斯代表姜書益。（資料照片）

對於俄烏戰爭仍持續未歇，而台灣有些人認為戰事定了之後，台灣可與烏克蘭加強關係，前駐俄羅斯副代表姜書益直言，這國家非常麻煩，不安定，「我看很難，不太可能！」倒是俄羅斯對台灣非常友善，給的外交待遇和條件都非常好。

姜書益22日在《新聞大白話》表示，俄羅斯一直視烏克蘭為一部分，因為烏克蘭東部、南部都是俄裔人民，中西部才是斯拉夫人。並且烏克蘭語和俄語，除了一些字母外，完全一樣。中西部曾受奧匈帝國統治，所以有西方思想。所以普丁在去年11月就曾說，因為北約步步進逼，俄羅斯是退無可退。

至於土耳其總統認為北約希望藉由烏克蘭拖垮俄羅斯，姜書益也說，俄國人對這件事非常清楚，但被逼得沒辦法。而土耳其和俄羅斯的關係非常微妙，這件事情土耳其反而和俄羅斯比較接近。

至於烏克蘭本身的政局，姜書益表示，烏克蘭政府曾經11年換了9個總理，根本不穩定，要推動關係很難。過去因為台商被烏克蘭政府扣留，所以他去過好幾次救台商出來，拿到烏克蘭簽證，也很難進入烏克蘭，即使CIS（獨立國協）的國家也很難進入烏克蘭。倒是俄羅斯對台灣非常友善，給的外交待遇和條件都非常好。

對於台灣有很多人以為，將來戰事定了以後，台灣可以和烏克蘭加強關係，「我看很難，不可能，這國家非常麻煩，不安定，不太可能」，姜書益最後補充說道。