星座運勢網站「星座巫師」分析，巨蟹座、水瓶座、射手座、處女座在愛情中明明很愛對方，卻容易帶給戀人距離感，總是無法跟戀人膩在一起，就算是熱戀期也會給人一種莫名的疏離感。

▍1.巨蟹座

巨蟹座很容易過度美化戀人，而且容易因為這種不切實際的想法徒增煩惱，當他們發現對方根本跟自己想像中不一樣時，內心會產生想要逃避的想法，此時他們會躲起來默默消化這種矛盾的情緒。雖然巨蟹座渴望和戀人黏在一起，增加安全感，但不一定辦得到。

▍2.水瓶座

水瓶座談戀愛時比較自我中心，就算熱戀期還是希望能擁有個人空間，他們很需要獨處，藉由充實自我來提升精神生活的品質，在這種時候常常會讓戀人感到很孤獨，好像回到單身一樣，其實水瓶座並不是不愛了，只是把注意力放在自己的感覺上，而不太能同理他人的感受。

▍3.射手座

射手座談戀愛很重視相處的感覺，對他們來說，兩人相愛固然重要，但是更重要的是戀人能給予他們自由的空間，不希望因為兩人交往而帶來束縛感。射手座很怕麻煩，如果兩個人總是黏在一起，很容易因為生活瑣事和一些小細節爭吵，他們就會產生分手的念頭，保持距離反而能維持感情的熱度。

▍4.處女座

處女座很愛一個人的時候，很容易感到自卑，深怕在對方面前表現得不夠好，在相處的時候就會提高警覺，仔細觀察對方的反應，推敲每句話背後的意義，然後給予最適當的回饋，雖然他們出發點是因為愛，但常常會讓人覺得很客套，明明在交往卻很疏遠。