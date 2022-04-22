國道6號東草屯休息站新建工程，22日動土。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

國道6號高速公路是前往埔里鎮、日月潭及清境農場的重要幹道，沿線風光明媚，有最美高速公路之譽；東草屯休息站新建工程斥資4.5億元，22日動工，預計2024年7月完工，將成為東西向國道第1座休息站。

東草屯休息站新建工程，22日舉行動土典禮，包括交通部高速公路局長趙興華、前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧等人都共襄盛舉。

國道6號是外縣市民眾前往埔里、日月潭必經之路，每逢假日車水馬龍，但是沿途沒有休息站，其中，位於國姓鄉的「橋聳雲天」更獲選為全國最美公路8景之首，南投縣政府還在高架橋下設置綠雕公園；蔡培慧擔任立委時，爭取興建「東草屯休息站」，希望提升國道6號高速公路服務品質，同時促進草屯地區的經濟活絡與農產行銷。

蔡培慧表示，國道6號途經九九峰與施工中的鳥嘴潭人工湖，擁有豐富的自然景觀，並且帶動草屯鎮、中寮鄉的繁榮；近年來國內旅遊興盛，但是國道東西向沿線觀光缺乏休息站，因此，她在立委任內不斷爭取設置東草屯休息站。

交通部高速公路局長趙興華表示，東草屯休息站總經費4.5億元，整體工程27個月，預計2024年7月竣工，完工後將是全國第1座東西向國道休息站，可停137輛汽車，1小時交通流量預估可停800輛汽車，並且設男女廁所共68間；東草屯休息站主體建築，採綠建築概念設計，完工後將可販售在地農特產品，行銷南投好物，並且提供遊客飲食服務，營造悠閒行旅的舒適休憩環境。