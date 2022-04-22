7-ELEVEN經典產品「思樂冰」是不少人的童年回憶，往往都會在炎熱的夏日來一杯消暑解渴。但近期有部落客到超商卻發現，思樂冰機台陸續撤掉，主要是因為進不到原物料的問題；此消息曝光後，許多網友紛紛表示難過，業者也針對此事出面回應。

部落客「柯基犬のCoffee Time」在臉書發文表示，「再見了思樂冰，因為原料因素，全台7-11思樂冰機台，都已經在這幾天撤掉了，我好難過」；實際搜尋7-ELEVEN官網，已經找不到有販售思樂冰的門市。

貼文曝光後，許多網友難過不已，「真希望再推出，真的剩回憶」、「童年的回憶」、「好可惜，思樂冰、特大杯可樂已成回憶」、「童年的回憶再會了」、「讓人懷念」、「又是一個時代的眼淚了」、「以後都喝不到了」、「時代的眼淚」、「又一個童年掰掰了嗎」、「小時候的回憶」。

根據三立新聞網報導，7-ELEVEN回應，針對該產品將進行結構調整，後續將持續推出更多元冰品及現調飲品滿足消費者需求。

據了解，思樂冰最早於1959年問世，在美國一家速食餐廳Dairy Queen意外誕生。Dairy Queen老闆起初因為汽水機故障，無奈之下，只能將汽水暫時存放到冷凍庫，最後成為略帶黏稠的冰沙飲品，但讓他跌破眼鏡的是，這項始於意外的產品竟獲得消費者大受好評。

因此這位老闆趕緊抓緊商機，找來廠商合作開發專門製作「冷凍冰沙」的機器，最初取名icee機，直到後來7-ELEVEN看準這項產品的潛力，在1965年收購機台，並於1967年將其改名為「思樂冰（Slurpee）」，進而成為該公司代表性經典產品。