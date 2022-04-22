以林姓嫌犯為首討債集團，強行介入債務清償方式取得債權，用恐嚇威脅等暴力手段，向被害人暴力討債、簽本票，不服者還會被持棍毆打， 林園分局、鳳山分局等單位於執行大掃黑專案，查緝林嫌等3人到案，依法偵辦。

林園區一間修車廠今年2月期間維修一台車，該名車主修完車過不久就稱車被修壞了，要求賠償，修車廠老闆不肯，該名車主就聯絡林姓犯嫌，將老闆毆打一頓並脅迫他簽高達60萬的本票。

警方調查發現該暴力討債集團手法與去年4月份仁武、鳳山案件類似，聯手仁武、鳳山等分局共同偵辦。鎖定住在大寮的林姓嫌犯，於18日將人逮捕，並查獲其餘2名同夥到案，搜索查扣小型衝鋒槍1把、手槍3把、子彈204發、行動電話、手銬等贓證物，槍械均是改造槍枝，嫌犯供稱都是自製，僅是對槍有興趣.，表示不曾持槍犯案。

林嫌等人依組織犯罪防制條例、恐嚇取財得利、恐嚇、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。院裁定林男聲押禁見，另1名共犯10萬元交保候傳、1人無保請回，目前還有1名同夥仍在追緝當中，警方仍持續追捕。