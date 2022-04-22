4月22日世界地球日，前立委謝國樑拜訪基隆「飾不飾–獨創設計工作室」，傾聽金工設計師黃玉婷，在地方文創事業的心路歷程，謝國樑表示，未來會將地方創生、青年文創納為市府推動青年就業的其中一環，望能夠支持在地年輕人在家鄉創業，形成具有基隆特色的文創聚落。

黃玉婷是在地基隆人，有感於環境汙染日益嚴重，利用自己所學專業，著手將廢棄塑料進行改造，用作品訴說理念，並在基隆成立工作室，謝國樑不僅肯定黃玉婷在家鄉宣揚環保理念，也希望在未來的市政規劃中，能夠讓越來越多的年輕人返回家鄉勇敢創業。

謝國樑提到，基隆有近四成的人口需要通勤就業，這個比例是全國最高，反映出基隆內部的工作機會太少，謝國樑主張要在基隆打造四大科技園區，創造大量就業機會，也鼓勵將要創業的青年「放膽創業」，如果未來進入市府他將全力支持年輕人在家鄉工作，一同為基隆盡一份心力。