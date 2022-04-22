中職去年揮別「彈力球」時代，今年共有4隊找來洋炮助拳，但合計107打席敲4轟、打擊率2成71，表現不如預期，今年採用雙洋炮策略的味全龍總教練葉君璋認為，主要是台灣投手有進步。

中職去年更換比賽用球，各隊全壘打產量也明顯下滑，5隊總計敲出331轟，相較於2020年僅有4隊，但各隊都有3位數全壘打產量相比，長程火力明顯下滑，本季除了樂天桃猿外都有找來洋炮，盼增添打擊火力。

不過截自21日的比賽，洋炮共僅敲出4轟，目前也只剩富邦悍將霸帝士待在一軍，本季採用雙洋炮的龍隊，鈦龍日前因跑壘拉傷大腿下二軍休養，另名洋炮龍德力目前還在二軍調整，葉總表示，他下禮拜就會上一軍，雖然他目前二軍打擊率不到2成，但他笑著說：「大選手只打一軍啦！」

談到今年各隊找來的洋砲發揮有限，葉君璋認為，最大原因就是台灣投手有進步，「現在台灣人材越來越多，現在投手得質也有所提升，真的不是那麼好打。」他透露，過去教練李來發就有跟他提到這一點，投手、打者是會形成一股良性競爭，「投手進步，打者也會想辦法跟上，彼此為了要適應就是會努力進步。」