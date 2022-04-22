星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙魚座、水瓶座、摩羯座表面上看起來呆呆的，好像什麼都不懂，其實內心很精明，看透一切真相，只是不輕易說破，選擇故意裝傻。

▍1.雙魚座

雙魚座看起來單純又可愛，不過他們其實非常表裡不一，表面上看起來呆呆的，跟大家都相處得很愉快，對每個人都很溫柔，就算被傷害也無所謂，輕易就能原諒對方，有些人以為他們很傻，看不透社會的險惡，其實正好相反，他們把一切真相都看透，明白所有的道理，正是因為如此，許多事情在發生前他們就已經預測到，自然就不太會因此動怒，心甘情願看著事情如預料中發展，然後坦然面對。

▍2.水瓶座

很多人覺得水瓶座活在自己的世界，像個外星人一樣，都不知道周遭發生了什麼事，其實他們非常聰明，觀察力很強，而且能洞悉人心，把所有發生的事件全部掌握，他們不但知道事實的真相，同時還對發生的脈絡瞭若指掌，他們只是不想參與討論，對八卦與自己無關的事完全沒興趣，懶得多管閒事，尤其是他們心中不認可的人或事，更會默默遠離，不願與之沾上關係。

▍3.摩羯座

摩羯座行事風格低調，個性穩重，但有點沈悶，口才沒那麼好，不擅長表達想法，如果和他們不熟悉的人，會以為他們呆呆的，什麼都不懂，其實他們非常理智，無論遇到什麼狀況都能冷靜分析，不會受到感性的想法干擾，迅速找出最佳解決方式，不過他們很不喜歡出鋒頭，只要跟自己無關的事，就不會輕易出手，更不會輕易發表意見，表面看起來沒想法，其實內心非常精明。