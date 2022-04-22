中藥「清冠1號」，能緩解染疫的不適症狀。（竹山秀傳醫院提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎疫情升溫，經衛福部國家中醫藥研究所證實治療病情有效的中藥「清冠1號」，受人矚目；竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，根據研究，使用「清冠1號」就能緩解染疫不適症狀，非確診者、兒童也可調整劑量預防。

莊碧焜指出，COVID-19在最初流行期，多以下呼吸道症狀為主，其中嗅味覺喪失、發燒與咳嗽是主要判斷依據；但病毒變異後的Omicron，雖然傳染力強，但有9成9以上確診者都是輕症，在家休養即可痊癒。

莊碧焜說，Omicron的確診者常見有喉嚨痛、咳嗽與流鼻水症狀，因為與感冒症狀難以區分，因此，民眾如果自覺症狀加劇，必須就醫治療，醫師也會視症狀為病人診斷及快篩，確認是不是感染Omicron。

竹山秀傳醫院中醫部主任楊惠勝醫師說，中藥「清冠1號」藥方包括魚腥草等10種藥材，針對肺部治療，專攻輕症患者發燒發炎、去溼熱為主；衛福部國家中醫藥研究所也證實，此藥方有助於阻止病毒入侵細胞、阻斷病毒在細胞內的複製，減少肺部的破壞及降低肺纖維化的發展，且能減少重症、後遺症發生。

楊惠勝提醒民眾，清冠1號的預防使用，對於可能有接觸確診、居隔者、或於高風險處工作者都非常適合，但仍需由中醫師評估後，依身體狀況開處方，兒童也必須由中醫師依體重及身體狀況調整服用劑量；目前，清冠1號有濃縮中藥粉劑方便使用，但是，民眾仍需經中醫師診斷開立處方，千萬不要自行抓藥或在網路購買服用，以免抗疫無效，還傷害身體健康。