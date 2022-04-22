2022.04.22台中市▲「小兔彼得」120週年台灣首展在台中舉行，邀請大小兔迷一起來歡度生日活動。（陳淑芬攝）

號稱世界最紅的兔子「小兔彼得」，今年120歲了！「小兔彼得120週年經典冒險旅程特展」即日起在台中市立圖書館總館展出至5月29日，台中市文化局提醒大小兔迷們，不要錯過這場「小兔彼得」120週年台灣首展。

台中市立圖書館與青林國際出版社合作舉辦「小兔彼得120週年經典冒險旅程特展」，在中市圖總圖展至5月29日，總圖隨處可見小兔彼得身影，並結合主題書展、繪本故事探索地圖、插畫場景布置，展出珍藏孤本、袖珍版套書、立體書和延伸文創品，並舉辦多元親子互動活動。

台中市文化局副局長施純福表示，台中市重視軟實力，今年購書經費由去年5千萬倍增為1億元，並蟬連「整體閱讀力表現績優城市」，邀請民眾來感受英國經典作家波特的百年經典文學魅力。

台中市立圖書館館長張曉玲指出，英國繪本《小兔彼得》是非常受歡迎百年經典文學，作者波特要表達的精神就是「愛自然、愛動物、愛孩子」，很多家長陪小孩一起共讀， 包括她自己也常買周邊生活用品。

張曉玲指出，「小兔彼得」是全世界最紅、最知名的兔子，

「小兔彼得120週年經典冒險旅程特展」分為「童話大冒險」與「經典之旅」兩大主題，規劃精選主題書展，紹創作家波特的生平、創作歷程等內容，並延伸互動、共同創作活動，歡迎親子一起來尋寶。

展覽期間還安排講座、《小兔彼得與他的朋友》動畫故事欣賞、「經典不斷電」說故事活動、「我變成小兔彼得」互動遊戲及親子講座等活動。