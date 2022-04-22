南投竹山一名男老師，因為參加張惠妹演唱會確診，事後傳染給班上學生，造成全校停課。未料這名老師卻在隔離期開直播，稱「薪水照領，為何不早點確診」，引發軒然大波，受到輿論砲轟後，該師緊急道歉請辭。

據了解，這名男老師為一年一聘的代課老師，目前任教於竹山桶頭國小，設籍雲林，因此歸屬雲林個案，跑去參加阿妹演唱會後確診，並傳染給一名11歲女學生，而事前家人不斷勸說他疫情嚴重，別去演唱會，但仍照常前往。

男老師確診後，在YouTube開直播「開箱防疫旅館」，影片中更稱「薪水照算，學校會請代課，縣府會付(代課費)，也不會被扣錢」，接著面露笑容：「啊，那為什麼不早點確診」、「縣長還會發慰問金，有這等好事，早知道早點確診」。

影片曝光後引爆網友怒火，砲轟男老師簡直道德淪喪，傳染給學生還笑得出來，一名疑似親友直接留言嗆「幸好沒回高雄，不然阿公、曾爸、曾媽會被你害死，你在爽，拖累別人，你的良心過得去嗎」，更有人爆料，指控該師上課期間就有咳嗽症狀，卻根本沒戴口罩。

眼見事情一發不可收拾，男老師也急忙撤下影片道歉，表示自己不該幸災樂禍，希望得到原諒。

對此，南投縣府教育處副處長王淑玲回應，將請校方徹查相關事宜，確認後最重可以直接解聘；桶頭國小校長王業則表示相當震驚且遺憾，透露該師任期到今年7月31日，不過事件爆發後，已於今天口頭請辭。