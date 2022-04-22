民眾黨推出立委賴香伶參選桃園市長、台北市副市長黃珊珊參選台北市長，國民黨則將是新北市長侯友宜和立委蔣萬安的北北連線。而民進黨目前看似衛福部長陳時中可能參選台北市長外，新北和桃園市兩都還沒有人選。資深媒體人陳敏鳳預測表示，在國民黨「北北連線」、民眾黨「北桃連線」夾擊下，民進黨即使有陳時中在台北，將可能孤掌難鳴。她甚至指出，如果在民進黨的黨政高層心中，2022年地方選舉是可以為2024年大選犧牲，那就已經先輸了一半。

陳敏鳳22日在《美麗島電子報》撰文表示，2022國民黨侯友宜和蔣萬安北北連線外，民眾黨推出立委賴香伶參選桃園市長，再加上台北市長參選人黃珊珊，都是好評多於負面的政壇女將。反觀民進黨，目前確定的強將也只有可能參選台北市長的陳時中，新北和桃園市都還沒有明顯目標，屆時藍白兩黨分別在北桃的強將共鳴，民進黨在台北即使有陳時中也孤掌難鳴，氣勢差人一截。

陳敏鳳接著表示，賴香伶雖然沒有參選過，但她行事穩重，並且具有正義感，敢對民眾黨主席柯文哲「狗之說」要求道歉，她在桃園若與在台北的黃珊珊形成北桃連線，無疑是錦上添花，氣勢大振；而國民黨籍新北市長侯友宜與拚台北市長的蔣萬安連線，也是強強連手，形成水幫魚、魚幫水的效果。

陳敏鳳指出，陳時中比起國民黨和民眾黨「區域聯防」的作戰方式，就顯得形單影孤。一切的癥結點就在於民進黨高層把2024年大選看得比2022年地方選舉重要，鎖住新竹市長林智堅和基隆市長林右昌這些選將，不准提前離開，無疑是針對2024的侯友宜而來。她認為，如果在民進黨的黨政高層心中，2022年選舉是可以為2024年選舉犧牲，那就已經先輸了一半；不過民進黨若能鬆綁若干即將卸任的縣市首長轉戰其他區域，會是解套的方法之一。