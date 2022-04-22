A-Lin新造型火辣。（索尼音樂提供）

A-Lin在新歌〈麥擱貢〉MV中不只帥氣彈唱，更一圓唱跳歌手夢，大秀性感舞姿，且她新造型辣度破表，一套與4位舞者尬舞的黑色勁裝，胸部僅穿上挖洞的Bra，A-Lin笑說：「好像只有小時候在媽媽面前露過這麼多，但我媽不斷強調這樣就對了。」讓她更安心且享受各種不同以往的造型。

A-Lin這回第一次挑戰唱跳表現得可圈可點，讓舞蹈老師和工作人員都忍不住為她大聲喝彩。不過歷經這次體驗，A-Lin直呼當唱跳歌手太辛苦了，笑說：「我不要再當會跳舞的辣妹了，唱跳最辛苦的就是要保持那股氣勢，比唱歌還要難，而且要維持舞動的身段是非常難的一件事情。」

搖滾曲風〈麥擱貢〉，是A-Lin與同為阿美族的好友張震嶽二度合作，描寫現代女性要活出自我，不在是感情關係中的附屬品或是必須在一段關係中委曲求全，透過各種不同的酒類來形容過了期的愛情，顛覆過往對男人在外花天酒地還號稱「醉後大丈夫」的印象，鼓勵新時代女性勇敢做「酒醒大女人」。