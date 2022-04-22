台北農產運銷公司19日統計有10人確診，今天下午就傳出確診人數暴增至40人，北農規定，今起從業人員打第三劑才能進第一及第二果菜市場拍賣場，若沒施打第3劑，則要出示3天內的PCR證明。

台北市長柯文哲今上午主持北市防疫會議，據北市府初步會議紀錄，柯文哲下令「請北農與市場處共同討論並列出執行問題，若無法解決，研議北農暫停營業」，主因就是今起北農從業人員需打滿第三劑疫苗才能進場，但礙於中央資料無法介接，與會人士說，市長應只是氣話，想解決問題才會這樣說。

對此，北市市場處長陳庭輝表示，去年已經有過經驗，現在健身房都規定，要求打第三劑，北農人數相當多，因此今也跟進，要求北農從業人員應施打第三劑，若沒施打第三劑，要出示3天內的PCR證明。

陳庭輝說，第一劑是專案施打，第二劑、第三劑預約，原本要跟中央衛福部介接系統，但衛福部認為有他們的考量，涉及全國人民個資，不同意介接，因此請從業人員先拿小黃卡或其他證明登錄資料，資料更新後即可使用數位通行證。