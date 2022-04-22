太極門辦論壇，呼籲用良心愛地球。（太極門提供）

22日是世界地球日52周年，聯合國／NGO世界公民總會、太極門氣功養生學會等多個民團，舉辦國際良心月暨響應聯合國「世界地球日」線上論壇，邀請專家、民代與關心環保議題各界代表上線分享他們如何實踐良心，共創美麗地球的作法並呼籲用愛投資地球。

總會副主席暨太極門掌門人洪道子致詞時指出：大地母親正急促提醒人類快快採取行動，應對氣候變化防止大規模的物種滅絕，恢復受損的生態系統，當世界公民付諸良心行動，尊重人權、用愛消弭戰爭與紛亂，與大自然和平相處，致力保護大自然的健康，才能確保人類永續生存並擁有美好幸福。

台北市最美河川文化推廣協會現任理事長蔡尚宏，提到隱身於台北市的五分港溪是台北盆地僅存無水泥化，擁有自然河濱的河道，但河水很髒，民眾偷倒垃圾問題嚴重，他號召朋友成立環境巡守隊，結合在地力量，促使台北市政府投入資源讓五分港溪變乾淨。

國立台灣大學生物多樣性研究中心主任邱祈榮表示，只要能夠腳踏實地認認真真的做的話，大自然會給我們回報。應該是要能夠不存私心，本於良心，好好的照顧森林，從栽植到經營，最後我們的社會大眾必能夠享受到森林的價值。

立法委員洪孟楷指出，身為地球村的一份子，我們不分種族、國籍、性別，都要為這個地球盡一份心力。2050淨零碳排是世界各個國家列為最優先的政策，逐步落實把減碳足跡規劃好、做到完整，讓2050淨零碳排確實有效達成，這是我人們對地球的一種負責任態度。

立法委員張宏陸表示，人類一直迫害地球，造成環境的汙染，讓地球滿目瘡痍，他認為太極門所發起的良心時代運動，是解決這個問題的最佳方案，每個人如果有良心，從自己做起，對地球用良心的行為去對待，我相信地球未來會更好。

新北市議員洪佳君提到，在「世界地球日」不論用什麼樣的行動關心地球，對於地球都是一份很重要的一個力量。期待各個領域、各個單位，對地球的永續能夠多一分關注。

主辦單位呼籲世人響應良心時代運動，地球只有一個，做為地球公民的一分子，我們應該要竭盡全力讓這個美麗的星球永續地發展下去。