建國科大與水里商工，《卦山．水里風雲錄》設計新世代聯展。（林清鏡提供／廖志晃南投傳真）

建國科大設計學院院長林清鏡（右），致贈墨寶給水里商工校長徐文法（中）。（林清鏡提供／廖志晃南投傳真）

國立水里商工邀請策略聯盟學校建國科技大學，舉行《卦山．水里風雲錄》設計新世代聯展，22日在水里商工紅樓雅集藝文中心登場，以學生學習為本位的展覽，啟迪學生品格與發揮設計潛能，也學生透過多元學習，激發創新思考能力。

此次跨域聯展，由水里商工資處科，與建國科技大學設計學院及美容系、行銷系、創意產品與遊戲設計系、空間設計系、視覺傳達設計系（媒體設計組、商業設計組）、行銷系、美容系等，作品包含視覺傳達、產品設計、多媒動畫、空間設計、行銷企畫、設計商品、時尚美容等共64件。

水里商工資處科的「庄腳文青」鄉，從「我可以嗎」到「我真的可以」，將設計商品化，也建立自信心。

建國科技大學設計學院的工藝設計、視覺傳達設計、數位媒體設計、空間與建築設計、跨領域整合設計、2D、3D動畫設計作品、微電影、影片、包括個人行銷技能、企畫及活動規劃及執行能力、時尚美容領域作品等。

建國科技大學設計學院院長林清鏡表示，希望透過聯展，在觀摩與互動中激起漣漪，提升創意思考，激盪出設計與美感創新的靈感，展期至5月3日止，歡迎國中、高中師生及家長參觀指導。