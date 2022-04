周杰倫與昆凌在2015年結婚後,育有女兒小周周(Hathaway)與兒子Romeo,他們在1月宣布懷上第三胎的好消息,昆凌22日在個人社群發出性別派對的影片,只見挺著孕肚的昆凌與周杰倫帶著一雙兒女一起戳破氣球,現場飄著粉紅色氣球,代表第三胎是小公主。

昆凌影片中,看見有標示「My Princess」圖案,親自證實第三胎是小公主,周杰倫將迎來下一個前世情人,昆凌開心寫下「Love You So Much。」而昆凌先前曬出不少粉嫩的嬰兒用品,還寫著「I'm So ready for月子!」似乎當時暗示第三胎性別是女兒。