俄軍入侵烏克蘭以來，烏東的戰略重鎮馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠，仍有烏克蘭守軍頑強抵抗，俄軍多次下達繳械投降通牒，但是烏克蘭守軍不為所動，俄羅斯總統普丁則傾向實施嚴密包圍。前民進黨立委郭正亮指出，亞速鋼鐵廠往下蓋了25米，牆壁厚達4米或6米，本來就很難打。

郭正亮22日在政論節目《新聞大白話》中表示，俄軍圍攻馬里烏波爾，本來俄羅斯新調過來的敘利亞烏東指揮官，要用重型炸彈把鋼鐵廠整個摧毀，圖-22M3戰略轟炸機已經出動，丟了3噸的炸藥，但考慮到下面可能有平民、甚或有外國軍官，那就會變成外交事件。俄羅斯總統普丁就說那乾脆斷水、斷電、斷糧，看他們能餓多久，要逼他們出來。

郭正亮接著表示，馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠佔地10平方公里，往下蓋了25米，有6層，有一些地方為了核武的關係，當初有些牆壁厚達4米或6米，下面還有一些道路，聽說加起來有24公里，但不知是用什麼車通行。

郭正亮指出，亞速鋼鐵廠這個地方本來就很難打，它當初設計時，面臨亞速海有一些鋼鐵出口的地方，普丁應該是覺得把它毀了有點可惜︰第一個原因是，馬里烏波爾最重要的產業就是鋼鐵；第二個原因，那兒有外國軍官，可能會造成外交事件；第三個原因，可能有平民，就會變成另外一個慘案。因此，普丁想說已經圍死他們了，現在裡面底下只有兩千人，普丁就是看他們要撐到什麼時候，所以有另外複雜的考量。