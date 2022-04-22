台北市今天宣布國高中下周全面改採遠距教學，恐怕衝擊營養午餐食材供應，又以有機食材衝擊最大，農糧署表示，將啟動學校午餐調節措施，透過產地生產調節、送至批發市場優先拍賣及加強通路促銷等措施協助農民銷售既有契作數量，並輔導地方政府協助轄下農民或農民團體推動產地直銷，轉供一般民生使用，透過多元行銷管道協助，全力保障農友收益。

台北市目前每周供應2次有機蔬菜、約20噸的有機蔬菜量，農糧署表示，台北市今天宣布國中及高中下周演練遠距教學上課，台北市的學校午餐有機蔬菜部分為透過台北農產運銷公司與產地農民契作，為確保農民權益，農糧署已請北農務必依契作規範數量及價格正常收貨，並在不影響市場秩序前提下，轉供超市通路、自主行銷或致贈弱勢團體及慈善機構使用。

至於其他非有機食材部分，農糧署說明，今年4月至22日為止，台北果菜市場蔬菜平均每公斤交易價格34.8元，較去年同期22.9元，上漲11.9元，漲幅52％，近期蔬菜供應數量較低，價格尚維持穩定，學校午餐食材透過前述措施提供協助，確保生產端收益，請農友安心。