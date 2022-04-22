全台首場創新結合VR實境體驗的「沈浸式書展」將於4／23世界閱讀日開跑，在22日的記者會中，民眾現場戴上VR眼罩，實際體驗台灣得來不易的言論與出版的自由。（季志翔攝）

全台首場創新結合VR實境體驗的「沈浸式書展」將於4／23世界閱讀日開跑，在22日的記者會中，民眾現場戴上VR眼罩，實際體驗台灣得來不易的言論與出版的自由。（季志翔攝）

全台首場創新結合VR實境體驗的「沈浸式書展」將於4／23世界閱讀日開跑，在22日的記者會中，民眾現場戴上VR眼罩，實際體驗台灣得來不易的言論與出版的自由。（季志翔攝）

全台首場創新結合VR實境體驗的「沈浸式書展」將於4／23世界閱讀日開跑，在22日的記者會中，文化部長李永得應邀戴上VR眼罩，實際體驗台灣得來不易的言論與出版的自由。（季志翔攝）

全台首場創新結合VR實境體驗的「沈浸式書展」將於4／23世界閱讀日開跑，現場除了VR實境體驗的科技秀，書店陳列的各式圖書也吸引民眾前來翻閱。（季志翔攝）

全台首場創新結合VR實境體驗的「沈浸式書展」將於4／23世界閱讀日開跑，在22日的記者會中，文化部長李永得（左三）、台藝大遊戲實驗室李俊逸老師（左一）與左轉有書負責人張慧如（右三）等來賓出席並合影留念。（季志翔攝）

全台首場創新結合VR實境體驗的「沉浸式書展」將於4／23世界閱讀日開跑！ 本次書展由「左轉有書」主辦，結合「 臺藝大遊戲實驗室 」攜手打造出跨時空、虛實難辨的書店沉浸式體驗。讓民眾透過參與VR《取締者》，親身感受威權時空下的書店與NGO處境，並在體驗中搶救重要書籍與文獻。

人類對於宇宙中時間及空間的探索始終不曾間斷，而VR的出現，則將原本大家以為熟悉的時空做了一個奇妙的重組，有一點像文學小說似的，用不同形式表達了一種真實、而非事實。左轉有書此次與台藝大遊戲實驗室合作，開發了《＃取締者》這款VR遊戲，就是試圖將一個曾經發生在台灣的戒嚴時空，透過VR技術重新帶到2022年的現在，不僅讓我們回顧那段台灣噤若寒蟬的過往，也無時無刻提醒著我們獨裁的幽靈仍然盤旋在某個時空，伺機重演著過去的噬血殘暴，不曾遠去，例如現在香港人和烏克蘭人真實的處境。

《取締者》是一個闖關的遊戲，任務是要解救「台灣勞工陣線協會」、 「台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP」、 「人權公約施行監督聯盟Covenants Watch」等三個NGO。這三個組織的存在代表著獨裁者最害怕、最需要剷除的3個情形：人權意識、挑戰政府正當性和人民自由結社等。而闖關者必須在一定的時間內完成任務，拯救這三個組織以及他們那些被獨裁者視為「煽動人心」「顛覆政權」的書籍和出版品。 至於這麼嚴肅的事情為什麼要用「遊戲」的模式呢？ 因為神話學大師Joseph Campbell所說的： 「你必須做的事，要以遊戲的心情去完成。」 因為遊戲可以創造出一種「無時間感」。無論是轉型正義、言論自由、台灣獨立（建國），這些沉重的議題，這次試試看用舉重若輕的方式，讓沒有接觸過這些議題的人們開始好奇，然後將故事一直說下去。 此書展將巡迴北、中、南十間獨立書店，為期三週。