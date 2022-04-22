台中市議員李麗華頭戴今年大甲媽遶境宮廟帽，指過去打壓大甲媽、對大甲媽指指點點的人，多多少少都會有事。（謝瓊雲攝）

明天就是農曆3月23日媽祖聖誕，大甲鎮瀾宮董監事改選演變成政治話題，數度在台中市議會引發藍綠攻防；22日中市議會民政委員會業務質詢上，國民黨議員劉士州有議員不斷將宗教問題政治化，更語出驚人指政論節目主持人確診是媽祖顯靈。民政局長吳世瑋回應，全世界只有極權國家才會介入宗教事務，會保持行政中立依法辦理。

劉士州指出，眾生對媽祖受到諸多傷害感到不捨，中二補選結束後，某政論節目主持人一直對大甲媽指指點點，就傳確診，連議會同仁也受到波及，讓他覺得媽祖也太靈驗了。他覺得政治歸政治、宗教歸宗教，否則媽祖也會覺得很困擾。李麗華質詢時，也戴上大甲鎮瀾宮的帽子，並指打壓大甲媽的人，多多少少都出事，呼籲市府保持行政中立。

劉士州批評，鎮瀾宮董監事改選過去20多年沒傳出不法，最近也沒什麼不一樣，過去每次選舉都沒事，如今補選過後卻遭人大爆特爆帶風向，民主國家宗教自由，市府為何要被迫介入，讓媽祖信徒情何以堪？

劉士州強調，市府基於職責，該監督要監督，但民間宗教團體、私人神壇那麼多，牽涉到法律層面，由利害關係人透過法律途徑提出訴求就好，否則乾脆成立「宗教局」專責處理；明天就是媽祖生日了，這樣搞祂，祂過生日會快樂嗎？呼籲政治人物把媽祖還給信徒，也請市府不要隨之起舞。

吳世瑋表示，全世界只有極權國家才會介入人家宗教事務。鎮瀾宮一直以來每年都將選舉紀錄、收支帳目經會計師認證後，都會報市府備查，備查表示沒有問題，最早從廖永來縣長開始，一直到合併後的林佳龍市長，到現在盧秀燕市長，都市報民政局備查，都沒有問題，要說有什麼問題他也說不出來。法制局長李善植也強調鎮瀾宮改選作業未傳出違法事項。

對於劉士州的「媽祖顯靈說」，民進黨籍市議員陳淑華則強調染疫是不分藍綠黨派的，李天生則呼籲大家同為議會同仁，真的要有同理心，這樣酸言酸語的心態，甚至汙衊是神明懲罰很要不得，他強調，防疫是很重要的工作，沒有人願意染疫，把健康顧好、防疫措施做好，最重要。