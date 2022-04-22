新冠肺炎本土案例單日突破3千例！有名男子無視防疫「無罩」搭台鐵區間車，被一名正妹拍下，正妹表示對方是「慣犯」，不僅不戴口罩，甚至還光明正大直接掀開區間車110V插座充手機、刷平板，通報列車長，僅被回覆「對方是在鑽漏洞」、「如有需要充電乘客，可以使用」，讓她大酸台鐵「真是太貼心了」。

一名正妹在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示搭乘台鐵2203次基隆往嘉義區間車，看見有名男子在板橋站上車，但並未戴口罩，也讓她抱怨該男為「慣犯」，常常遇見男子不戴口罩好幾次，以及直接使用列車上110V的插座幫手機充電。

有名正妹拍下一名「無罩男」在台鐵上脫口罩，又插著列車上110V插座充電，通報列車長僅被回覆「對方在鑽漏洞」。（翻攝自臉書爆怨公社）

正妹也向列車長通報此事，但收到該班列車長回覆「對方是在鑽漏洞」，也提到由於現在列車上是可以飲食，列車長只能「道德勸說」，關於用電的部分，列車長也說到「如果有需要充電的乘客，是可以使用的」。

正妹對於列車長的回應感到無奈，她表示該男子是「直接把口罩收進口袋」，根本不像是列車長說的「在車上飲食」，而是「無罩」在看平板，另外關於提供給乘客充電，讓她大酸台鐵「真是太貼心了」。

貼文一出，網友看到原PO拍的照片怒炸大罵，「整個區間車都是他的咖啡廳」、「自私又自以為高等的人，愈來愈多」、「列車長是變相鼓勵大家以飲食需求為名而不戴口罩嗎」、「這臉皮是鱷魚皮等級，無解」、「再搭幾次，火鍋我看都拿出來煮了」、「去他旁邊狂咳嗽」。