4月22日是「世界地球日」,富邦悍將也響應推出相關主題日,賽前邀請到現任二軍總教練陳金鋒開球,談到一軍開季戰績不佳,「鋒哥」認為,球場上就是有可能碰到這樣的情況,但也不會急著要把二軍的小將推上一軍,「希望他們技術更穩定、心也比較定後再上一軍。」

富邦今天起在新莊主場推出「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題活動,響應環保本周球員都穿上環保材質的球衣,賽前邀請陳金鋒擔任開球嘉賓,這也是他第3次為富邦開球,有趣的是3次身份都不相同。

這次開球陳金鋒擔任投手,他坦言開球十分緊張,「可能是因為要講很多話,也很久沒站在球場上,所以感覺很緊張。」目前正在二軍培養新秀的他,也看到一軍開季戰績慘澹的情況,他說:「大家都很努力,但球場上就是會這樣,在投、打、守不順時就會有這樣的困境,但教練、球員都很努力在減少這件事。」

一軍前10戰2勝8敗,但陳金鋒認為不會急著要把二軍球員推上一軍,「二軍幾乎都是18、9歲的球員,一軍場面壓力比較大,會造成他們心理負擔大,這樣反而對他們是種傷害,希望他們技術更穩定、心也比較定後再上一軍。」從副領隊、顧問到現在執掌二軍兵符,陳金鋒認為自己也還在學習中,「畢竟離開球場一段時間,還要適應一些球場上的事。」