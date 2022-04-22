中共新華社今公布，中共中央決定，海關總署署長倪岳峰接替王東峰擔任河北省委書記，中央宣傳部常務副部長王曉暉接替彭清華擔任四川省委書記。新華社指兩人均應年齡原因卸任書記，且未提到「另有任用」。幾可篤定都將退居二線。港媒消息稱，曾任中聯辦主任的彭清華已65歲，將返京擔任全國人大專委會副主任委員。

正值中共二十大召開倒數，31個省級黨委書記目前就剩四大直轄市以及廣東、內蒙古6地書記還未異動，其餘已全數換將。尤其是非兼任政治局委員的內蒙古書記石泰峰去年已滿65歲，更是特殊。

主政四川的王曉暉出生於1962年，現年60歲，吉林人，畢業於吉林大學法學院，長期在中央宣傳部工作，歷任輿情信息局局長，理論局局長，中宣部副秘書長，2009年出任中央宣傳部副部長兼新聞發言人。2014年，兼任中央政策研究室副主任，2017年任中央政策研究室常務副主任。中共十九大後他擔任中宣部常務副部長、中央精神文明委辦公室主任、國家電影局局長。

主政河北的倪岳峰，現年58歲，安徽人，清華大學工學博士，曾任國家海洋局副局長、全國人大環境與資源保護委員會副主任委員，2011年空降福建擔任副省長，後來擔任省委常委、紀委書記，省委副書記、福州市委書記，2018年擔任海關總署署長。

卸任四川書記的彭清華，現年65歲，畢業於北京大學，曾在中央組織部工作，在香港工作長達9年，曾任中聯辦主任5年，為港人所熟悉，後來先後主政廣西、四川。星島日報引述消息稱，彭清華將擔任全國人大專委會副主任委員。

卸任河北省委書記的王東峰則滿64歲。中共省部級幹部正職一般不超過65歲。此前，同樣因年齡卸任湖北省委書記的應勇亦為64歲，當時發布也未提到另有任用，日前被任命為第十三屆人大憲法和法律委員會副主任委員，退居二線。而去年卸任新疆書記的陳全國則是「另有任用」，二十大是否晉升常委引人矚目。