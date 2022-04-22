婆家一家不信邪！1名女網友日前與丈夫存了15年錢準備買房，丈夫卻堅持買1間凶宅，丈夫說即便不住，未來也會增值，而她的小姑還異想天開稱拿來賣「鬼屋門票」，婆婆則是罵她這麼潑辣，鬼都會被她嚇跑，婆家全部支持買凶宅，讓她崩潰喊「存了12年了就想買間正常的房子很難嗎？」

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她與丈夫存錢12年準備買房，丈夫卻看上1間凶宅堅持要買，丈夫稱房價會再漲，就算不自住，作為投資也划算，還說也能搬回婆家，原PO則認為已辛苦存錢，為何要買間不能住的房子，而小姑竟說可以「開放讓人冒險」賣門票，她痛批想錢想瘋了或太蠢。

女網友與丈夫存了15年錢準備買房，丈夫卻堅持買凶宅，丈夫說即便不住，未來也會增值，而她的婆婆則是罵她這麼潑辣，鬼都會被她嚇跑。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說，她的婆婆竟也很支持買凶宅，而理由讓她覺得荒謬，婆婆稱鬼還會幫忙顧小孩，罵原PO這麼潑辣，搞不好鬼會被原PO嚇跑，讓她超傻眼，他事後發文怒批「不是花她們的錢風涼話就說不停，搞到我先生覺得是我在找麻煩，存了12年了就想買間正常的房子很難嗎？為什麼一定要強迫我住鬼屋？」

其他網友留言「看來小姑跟婆婆都是站在鬼那一方…要不要請法師？法師可攻可守，還可以遠距離施法」、「如果姑婆比鬼可怕，不如住鬼屋」、「能說出鬼還會幫忙顧小孩這種話的人，真的病得不輕，但老公你選的，後果只能自己承擔」、「看來這家人都不避諱凶宅，好猛」。