烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，儘管俄國聲稱已經攻克馬立波，這個受重創的城市依舊在「持續頑抗」。他並歡迎美國提供新軍援，抵禦烏東攻勢。

俄羅斯宣稱已經「解放」馬立波（Mariupol），僅剩數千名烏克蘭士兵困守亞速鋼鐵廠（Azovstal），據信廠內也有數千平民。

但澤倫斯基表示，戰鬥仍在持續，俄國「盡可能找理由，以便能談論他們獲得了至少一些勝利」。

他在影片中說：「他們只能拖延免不了的現實，那就是這些入侵者必定要離開我們的領土，尤其是馬立波。無論入侵者說些什麼，他們仍持續在這座城市遭到抵抗。」

烏克蘭南部港市馬立波成為俄國持續攻擊的目標，莫斯科試圖建立陸地橋樑，連接俄國侵占的克里米亞（Crimea）以及俄國支持下分離主義分子所在的烏東頓巴斯（Donbas）地區。

烏克蘭官員呼籲立即建立人道走廊，供平民及受傷的士兵離開亞速鋼鐵廠。烏克蘭外交部表示：「他們幾乎耗盡糧食、水以及必需的藥物」。

3輛載送撤離民眾的校車昨天離開馬立波，穿越俄軍控制的地區，抵達札波羅熱（Zaporizhzhia）。

34歲民眾泰蒂亞娜（Tatiana Dorash）和她的6歲兒子一同抵達札波羅熱。她說：「我再也不要聽到任何轟炸聲。」她表示，現在祈求的僅是一個安靜的夜晚，以及一張可以安睡的床。

烏克蘭官員希望疏散更多平民，但指控俄軍攻擊平民外逃的通道。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshuk）在社群平台Telegram發文說：「我們要對今天等待疏散但沒有結果的馬立波居民致歉。」

「集合地點附近開始受到砲擊，迫使人道走廊關閉。親愛的馬立波居民…我們不會放棄救你們出來！堅持下去！」

馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）今天再次呼籲，對馬立波展開全面撤離行動。他在國家電視台表示：「我們只需要一件事－全面疏散群眾，約有10萬人仍在馬立波。」

波成柯本人已不在馬立波，也沒有提供城市內部及周遭的最新戰況。他表示，俄軍持續「嘲諷」那些困守馬立波的軍民，但未說明詳細情況。

他昨天接受路透社訪問時表示，俄羅斯總統蒲亭一個人就可以決定那些受困馬立波平民的命運。他並說，當地有數萬居民遭到殺害，這項數據無法獲得證實，俄國則否認攻擊平民。