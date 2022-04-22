4月22日是世界地球日，今年主題為「投資我們的星球（Invest in Our Planet）」，林務局南投林區管理處與日月光環保永續基金會，共同以「植樹減碳」的實際行動，投入環保愛地球行列。

南投林管處與日月光環保永續基金會，22日 在水里鄉巒大事業區第23林班、編號第1614號土砂捍止保安林地，舉辦植樹造林活動，並邀請在地的水里國小師生30人共襄盛舉，種下充滿希望的小苗。

南投林管處長李政賢表示，早期造林工作多由政府單位以公務預算辦理，近幾年環保意識深入人心，愈來愈多民眾、企業認同植樹造林的重要性，紛紛投入參與、捐助植樹工作，今年已接受4家企業團體捐款，認養13.76公頃造林，預計栽植光蠟樹、相思樹及香杉等共4萬2107株樹苗，其中，日月光環保永續基金會認養水里、中寮、竹山、信義等鄉鎮，面積共9.4公頃植樹造林。

李政賢表示，南投位於台灣的心臟地帶，高山峻嶺加上地震、颱風影響，容易產生崩塌及土石流等災害，感謝日月光集團秉持著環保永續的理念，承擔企業責任，播下的希望種子； 望更多國人、企業一起守護土地，讓友善環境與生態永續的信念落實到生活中，共同編織國土生態綠網。