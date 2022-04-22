導演柯孟融陪童星黃歆庭玩布偶。（牽猴子提供）

《咒》全台票房突破1.6億，觀影人次逼近70萬人，更站上台灣歷年來恐怖片票房亞軍，僅次於《返校》。上映至今討論度依然火熱，不管是西門町豪華影城的佛母本尊，還是高雄大遠百威秀的佛母畫像，都吸引超多影迷前往朝聖。為了答謝影迷熱情支持，今（22日）再驚喜開宣布將在30日舉辦佛母歡喜感謝場，導演柯孟融率領演員蔡亘晏、高英軒、林敬倫、黃歆庭出席映後，現場還會加碼贈送限量版的泥童紓壓球，以及全新製作的《咒》紋身貼紙。

在片中飾演朵朵的黃歆庭，精彩演出連朱延平導演都誇說是天才童星，年僅6歲的黃歆庭特別期待和影迷見面，她童言童語地說：「在家好無聊，很喜歡一直參加活動，可以看到很多人。」聽到有佛母歡喜感謝場活動，她興奮地立刻說：「我要去！」每次出席活動，黃歆庭都會背著一個小背包，裡頭放著益智遊戲或是手套布偶，片中飾演朵朵媽媽的蔡亘晏，因為育有一女，哄孩子功力一流，常常會跟黃歆庭玩布偶演戲遊戲。導演柯孟融往往會把可愛布偶，變成恐怖版故事，常常演出玩偶死掉了或是吃人的自創故事橋段。