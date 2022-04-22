台北市議員黃郁芬驚傳確診！黃郁芬於臉書證實，周二當天有在議會質詢，再加上昨天傍晚辦公室同仁出現症狀，她2次快篩都是陽性，「我剛剛收到了PCR檢測報告，結果為陽性」，目前有些微喉嚨痛、頭痛與流鼻水的症狀。

黃郁芬說，「跟大家報告一件事，我剛剛收到了PCR檢測報告，結果為陽性。」

黃郁芬指出，19日台北市議會有確診者足跡，我在周二當天有在議會質詢，再加上昨天傍晚辦公室同仁出現症狀，在昨天晚間8點左右我也開始喉嚨痛，為求謹慎，我便立即做居家快篩。

黃郁芬表示，由於兩次快篩都是陽性，她在昨晚11點左右，自行至醫院採檢PCR後返家自主隔離，並立即通知全體辦公室同仁預防性自主居家隔離。而在今天下午，我得知PCR檢測結果後，也遵循衛生單位的指示，前往防疫旅館進行隔離。

黃郁芬說，「我知道大家聽到隔離的消息，一定會很緊張，因為我昨天快篩陽性時也是一樣。但我也想拜託大家，盡可能保持穩定與冷靜，台灣正在逐步進入防疫減災階段，只有大家一起冷靜的配合防疫措施，我們才能撐過去。」

黃郁芬指出，「我本人今天早上開始，就嚴格遵守一人一室規定，足不出戶，一邊安排工作、一邊等待PCR篩檢結果。」在獲知確診結果後，也馬上依照衛生單位安排隔離。目前是有些微喉嚨痛、頭痛與流鼻水的症狀，算是輕微、大概就是小感冒程度。

黃郁芬說，她的辦公室也會嚴守防疫規定，在居隔期間也會持續為各位線上服務，不會因此間斷，請大家不用擔心。