《海權雜誌》（Seapower Magazine）20日報導，美國海軍有意裁撤所有並非部署在航空母艦上的5個遠征電子攻擊中隊（VAQ），其所屬的EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機全數提前退役，將導致美軍全軍損失達1/3的戰術噴射電子戰機。

由美國「海軍聯盟」（Navy League）出版的《海權雜誌》表示，根據美國海軍部的2023財年預算計畫，該軍種有意裁撤所有遠征電子攻擊中隊，包括第131電子攻擊中隊（VAQ-131），以及VAQ-132、VAQ-134、VAQ-135和VAQ-138；這些電戰機的主要任務是部署至海外基地，為其他軍種的行動提供電戰支援，如在俄烏戰爭爆發後，VAQ-134就被部署到德國史班達勒姆空軍基地（Spangdahlem Air Base）。

美國海軍估計，藉由裁撤這5個中隊，該軍種將能節省約8億美元（約新台幣234.3億元）的經費，並獲得約1020名可用人力。若計畫通過，裁撤作業將於2024至2025財年執行，中隊旗下的25架EA-18G電戰機會全數退役，送往被稱為「飛機墳場」（Boneyard）的亞利桑那州戴維斯蒙森空軍基地（Davis-Montham Air Force Base），交由第309航太維修與再生大隊（309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group）封存。

在美國空軍最後1架EF-111A「渡鴉」（Raven）電戰機於1998年退役、最後1個操作EA-6B「徘徊者」（Prowler）電戰機的美國陸戰隊第2戰術電戰中隊（VMAQ-2）2019年解編後，EA-18G已成為美軍唯一的戰術噴射電子戰機。目前除了前述5個遠征電子攻擊中隊之外，美國海軍還擁有VAQ-130、VAQ-133、VAQ-136、VAQ-137、VAQ-139、VAQ-140、VAQ-141、VAQ-142、VAQ-144等9個可部署在航空母艦上的電子攻擊中隊，以及唯一的預備役中隊VAQ-209。