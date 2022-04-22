受到疫情影響，許多人已經好久沒出國了，根據內政部移民署的統計，台灣人最愛旅遊地除了日、韓、陸、港、澳以外，最受歡迎的就是東南亞了。中華職棒啦啦隊「樂天女孩」平時離開主場青埔球場，最愛的地方就是到有小東南亞之稱的桃園中壢商圈附近吃吃喝喝，體驗幾乎原汁原味的異國風情與料理。

「樂天女孩」紫庭從小在中壢長大，她說: 「中壢火車站這一帶有許多新住民與移工在此工作，因此走在街上甚至招牌都變成看不懂的印尼文、泰語等，甚至還有人會穿傳統服飾上街，不用出國就彷彿到了東南亞旅遊。」這回她帶著好友陳伊、孟潔特地來了趟「偽出國」，探訪個人私人景點。

不用搭飛機也能出國，樂天女孩帶你玩遍「台灣小東南亞」中壢。（圖／全國中小企業總會提供）

第一站樂天女孩來到忠貞文化新村，紫庭興奮的透露，以前出國最喜歡體驗各國的傳統服飾，然後拍下屬於當地風情的網美照，前陣子她發現剛開幕沒多久的忠貞文化新村也可以超級大變身，這個地區過去有一群異域金三角孤軍的後代在這裡生活，後期通婚、依親等因素替這裡帶來的滇緬泰的文化，三個女孩換上不同的少數民族服飾，孟潔也展現實力教大家跳了各民族特有的舞蹈動作。

這裡不僅可以變裝拍網美照，桃園魅力金三角地方特色產業發展協會還斥資5000萬打造了異域故事館，五大互動體驗區展現當年這群被遺忘在金三角莽荒叢林裡，拼搏30多年軍隊的故事，孟潔說:「最初聽到故事館三個字感覺應該是個很靜態的展覽廳，沒想到裡面互動感超強，而且主題策展的非常好、十分有層次，重點是現在預約還免費入館，超級佛心。」

不用搭飛機也能出國，樂天女孩帶你玩遍「台灣小東南亞」中壢。（圖／全國中小企業總會提供）

結束網美行程，紫庭還分享了懷舊之旅，一起到了古早味童玩店，三個大女生彷彿回到童年，吹泡泡、巧克力槍、黏黏手，陳伊說:「小時候她常常被男生捉弄，拿著黏黏手就往她身上丟，小時候不懂，長大了才知道那是喜歡的表現。」紫庭說:「其實中壢這裡改變很多，很多歷史悠久的店家都變了不同風貌，老店家翻新計畫給它們賦予了新生命。」

不用搭飛機也能出國，樂天女孩帶你玩遍「台灣小東南亞」中壢。（圖／全國中小企業總會提供）

只是光玩怎麼足夠，別看樂天女孩各個身材姣好，但食量也是十分驚人，紫庭特地分享了幾乎沒有在觀光導遊推薦上出現，但google評論高達4.7顆星的超級美味烤雞、炸雞店，菜一上桌，孟潔就迫不及待一口咬下去後驚呼:「雞肉也太嫩了，而且雞汁是整個直接噴出，香氣整個鎖在雞腿裡面，太香了吧。」這裡之所以成為在地人的愛店是因為除了料理好吃，店裡還有3D立體彩繪牆可拍網美照與LIVE BAND聽音樂甚至親子互動遊戲區，完全是闔家歡的餐廳。

當然來到中壢絕對不能錯過中原商圈，三個女孩邊走邊玩，陳伊更是幸運星上身，體驗打彈珠檯，沒想到糊里糊塗就中了頭獎贏得800張彩票。贏了頭獎的陳伊喜滋滋的帶兩個好友去吃她早就耳聞已久，隱藏在小巷弄內的甜點店，當中一款「榴槤鹹奶蓋蛋糕」好吃到讓紫庭與孟潔差點轉圈圈跳舞，紫庭說:「蛋糕味道超濃郁，有榴槤泥而且還吃的到榴槤的纖維，一口吃進去滿滿的榴槤的香味。」孟潔更誇張:「它就是榴槤啊，榴槤味道很重，吃起來很香，還帶有奶油的香味。」

吃飽喝足結束一天行程，樂天女孩沒打算回家，最後在中壢後火車站的飯店一條街上入住，紫庭說:「這裡未來會三鐵共構，要是去桃園機場準備出國也可以在這裡直接掛行李，不如先來中壢玩一圈。」陳伊說:「更好的是去桃園棒球場看完球賽後，直接來入住，兩天一夜行程剛剛好。」