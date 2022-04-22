永續意識抬頭，更延伸到餐桌上，家樂福近年推動「食物轉型計畫」，將與自然共好的概念從產地延伸到餐桌，推出「透明系飲食」，包括非籠飼雞蛋、透明鮮乳、透明吐司，大獲消費者好評，更掀起一股「透明系飲食」風潮，要實踐永續與環保真的不難，從消費與採買就能輕鬆做起。

家樂福近期重磅推出「透明吐司」，上架後在社群網路上掀起廣大好評，搭配上先前推出的「透明鮮乳」、「非籠飼雞蛋」等產品，更在網路上掀起一陣「透明系飲食」旋風，成為家庭主婦主夫逛家樂福時，絕對不能錯過的3大必買商品。

近期有網友在社群上分享下午茶食譜，只要家樂福簡單3食材：透明吐司、透明牛奶、非籠飼雞蛋等，10分鐘就能做出超美味的「烤布丁吐司」。網友表示，3樣食材來源透明、成分單純，雞蛋不使用抗生素，蛋黃又大又飽滿，簡單又美味的下午茶，讓全家大小都吃得放心又開心。

其中，「透明鮮乳」是台灣第一家獲得動物福利標章、達到50項動物稽核標準的優質鮮乳。家樂福「透明鮮乳」來自花蓮瑞穗鄉的吉蒸牧場，堅持單一乳源、單一牧場，自產自銷且生產過程透明、可溯源，並由一條龍供應，產地新鮮直送，讓全家大小都能喝得放心。

至於雞蛋，台灣家樂福深知「快樂的雞，才能生出健康的蛋」，因此率先推出「非籠飼雞蛋」，並在賣場設立專區，近期更獲英國「世界農場動物福利協會CIWF」頒發「金蛋獎」(Good Egg Award)，堪稱是經濟動物福利的奧斯卡獎。

家樂福近期推出「透明吐司」，耗時4年研發打造，製作過程中堅持只加入「透明鮮乳」、完全不加一滴水，並堅持使用單純的原料，撕開後可以聞到淡淡奶蛋香、口感鬆軟，推出後即獲得大人小孩喜愛，也在社群網路上獲得高度討論。

「透明吐司」也是全台第一條獲得「三重認證」的優質吐司，包括：使用獲友善雞蛋聯盟認證的非籠飼雞蛋的蛋液、來自花蓮吉蒸牧場的「透明鮮乳」、並僅使用麵粉、安佳奶油、澳洲上白糖、酵母及鹽。原料簡單，讓「透明吐司」獲得全球無添加驗證指標「100％無添加證明」。

除了「透明吐司」以外，家樂福多款自製的烘焙點心，更已取得「無添加驗證標章」。其中像是早餐必備的白吐司，就僅使用紐西蘭進口安佳奶油、水、麵粉及酵母等簡單原料，以中種法長時間低溫發酵18小時製成，簡單天然的原料，讓消費者每一口都能吃到單純的麥香與乳香。

自從家樂福「透明吐司」、「透明鮮乳」推出後，在社群上也獲得廣大熱烈的迴響。有網友就分享，「透明吐司」打開就能聞到濃濃的蛋香、牛奶香，吃起來很鬆軟；「透明鮮乳」喝起來味道清爽；而「非籠飼放牧雞蛋」蛋黃又大又飽滿，吃起來相當安心。

網友也不藏私分享下午茶食譜，只要簡單將家樂福非籠飼雞蛋、透明牛奶混合，再將透明吐司切塊浸泡約10分鐘，接著放進烤箱烘烤15～20分鐘取出後可以依個人喜好放上香草冰淇淋、淋上楓糖漿，就能完成一道美味的下午茶。