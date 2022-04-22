對於中國大陸和索羅門簽署安全合作協議一事，前民進黨立委郭正亮分析背景因素，陳揮文直言怎不提蔡英文總統？索羅門群島過去曾經是台灣的友邦，辦運動會也跟台灣請款！郭正亮笑稱，「對啦，沒有錯！我們是付錢的、是財政部長！」

中國大陸外交部發言人汪文斌4月19日主持例行記者會時證實，中國大陸和索羅門群島已正式簽署雙邊安全合作框架協議，並稱不針對任何第三方。澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）隨後對該協議的簽訂表達「失望」，將繼續設法進一步釐清協議內容。

郭正亮22日在《新聞大白話》指出，索羅門國內有兩種力量在競爭，一是親美澳派，另一是親中派。索羅門群島前一陣子發生暴動，親中派的現任總理認為暴動是澳洲唆使的，所以想把中國大陸的力量拉進來平衡。

郭正亮分析，二戰時美日在東索羅門打過海戰，索羅門位置剛好擋住澳洲往美國的方向，戰略地位非常重要。他認為，澳洲也要反省，索羅門就在澳洲旁邊，結果最大貿易夥伴是中國大陸，表示澳洲這個「副警長」長期輕忽索羅門。

對此，陳揮文直言，怎沒有提到蔡英文總統？索羅門群島過去曾經是台灣的友邦，辦運動會也跟台灣請款，所以台灣也是副警長，怎一直講澳洲？郭正亮笑稱，「對啦，沒有錯！我們是付錢的、是財政部長！」