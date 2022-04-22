朴海鎮在《現在開始是Showtime！》中飾演能使喚鬼魂的魔術師「車次雄」。（friDay影音提供）

韓國男星朴海鎮在新劇《現在開始是Showtime！》中飾演能使喚鬼魂的魔術師「車次雄」，偶然遇到了具有神通力的熱血女警高瑟海（秦基周 飾），2人共同捲入神秘的殺人案，進而聯手與鬼、神一起追查真相的故事，是一齣輕鬆爆笑的搜查劇。劇組於今（22日）舉辦新戲記者會，除了維持線上直播之外還久違地開放媒體進場，重現過往熱鬧的氣氛。

該劇是朴海鎮繼以《老頑固實習生》奪下MBC「演技大賞」大獎，相隔2年回歸小螢幕之作，他表示雖然得獎後一度壓力大到睡不著，但絕對是他拍過的作品中最開心的一部，之前大多演出正經的角色，在詮釋角色時都會盡量把自己的真實樣貌抽掉，這次終於可以坦率地「做自己」，期待大家看到他刻薄、呆萌的一面，相信觀眾會喜歡。

一旁的導演李亨民也表示，原本擔心像朴海鎮長得那麼帥的人，很多搞笑的橋段會不會因為放不開而搞砸，沒想到朴海鎮跑來說自己很喜歡喜劇、周星馳，「他真的很賣力，全身豁出去演出，還做了很多的功課，也會提早到現場準備，然後提出問題跟我討論」，2人也因此變得更加親近。

向來以開朗、自然的演技備受稱讚的女主角秦基周，在被問與角色的相似度時，她說自己其實不是個那麼朝氣蓬勃、能照亮身邊所有人的人，還自爆私下較自私，所以和角色唯一相似處大概是2人都有粗魯的一面，並加碼透露熟識的弟弟們一開始都會叫自己「姐姐」，但熟了之後卻都改口喊「哥哥」，以此證明自己的粗魯，同時也引爆現場一片笑聲。

除男女主角互相捉弄、拌嘴的有趣互動之外，朴海鎮和鄭俊鎬之間的許多即興互虧、惡搞橋段也是該劇亮點之一。出道已27年，同樣高大英挺又擅長搞笑的鄭俊鎬這次飾演神靈，當他在記者會上說自己是「最強的角色」沒多久，手中的麥克風就忽然莫名爆出一長串雜音，接著更是完全無法出聲，幽默的他雖然一度被嚇壞，但換了支麥克風隨即笑道「看樣子是鬼神都來祝賀我們了呢」，機智反應讓現場充滿歡笑。

至於大家最期待的「收視公約」，鄭俊鎬率先預估最低會有7％、最高15％，朴海鎮希望能一直保持在2位數，並笑說若達成，就會讓大家看到自己的手下們（指鬼魂）。《現在開始是Showtime！》23日起，每週六、日晚間10點在friDay影音與韓國同日更新。