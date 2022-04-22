4月22、23日定量降水預報。（中央氣象局提供）

今晚起至明（23日）水氣增加，加上對流雲系發展旺盛，中央氣象局稍早針對2縣市發布大雨特報，包括花蓮縣及台東縣，西半部地區亦有局部大雨發生機率。另外受偏南風影響，明天各地溫暖潮濕，白天高溫可達30度以上。氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」指出，菲律賓到南海附近有熱帶擾動變化，未來7到10天有發展成颱風的趨勢。

中央氣象局晚間8點55分針對花蓮縣及台東縣發布大雨特報，今晚至明天東部及東南部地區有局部大雨發生機率。受南來水氣影響，對流雲系發展旺盛，今晚起到明天大氣暖濕不穩定，台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區亦有局部短暫陣雨。

中央氣象局針對花蓮縣及台東縣發布大雨特報。（中央氣象局提供）

氣溫方面，受偏南風影響，明天各地溫暖潮濕，西半部地區白天高溫可達31、32度，東半部地區也有28、29度；各地早晚低溫約22到24度。

下周日（24日）水氣逐日減少，各地多為多雲到晴的天氣型態，僅東部及東南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區亦有局部短暫陣雨。

氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」發文指出，菲律賓到南海附近的熱帶擾動變化，未來7到10天有發展成颱風的趨勢，不過時間還久，仍須持續觀察。