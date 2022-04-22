1名女大生說她從小在家中都沒有看到女性用品，而且母親說話聲音較低沉，她因此常被同學嘲笑霸凌，直到大學她某日誤闖家中廁所，竟目睹母親「站著尿尿」，父母最後坦承他們是對男同性戀情侶，她遭棄養後才被他們領養，而「母親」為了她扮女裝20年，故事感動不少人，也有不少網友質疑真實性。

該女網友在Dcard上發文表示，她國中時就發現家裡居然都沒有任何女性用品，詢問父母，對方竟暴怒要求不能問，此外她也發現媽媽的聲音比較低，某次她的同學來到家裡，好奇問了她媽媽聲音為何這麼低，同樣遭趕離家中，同學之後就在班上笑她媽媽是人妖，讓她國中被霸凌3年。

女大生某日誤闖廁所，竟目睹母親「站著尿尿」，父母最後坦承他們是對男同性戀情侶，她遭棄養後才被如今父母領養，而「母親」為了她扮女裝20年。（翻攝自Dcard）

直到近日，她某天打開廁所門，發現媽媽竟「站著尿尿」，最後媽媽才公開她的身世之謎，原來她的父母是對同性戀情侶，都是生理男性，而她是鄰居棄養的孩子，「媽媽」因為不希望她從小遭受異樣眼光，因此決定扮女裝，她最後跟父母說不用刻意偽裝，「我不在意其他人的眼光，我很愛我父母，這樣就夠了」。

面對父母騙了她21年，該女網友坦言仍相當難過；其他網友則留言「能在這樣的家庭裡長大…我覺得原po很幸運」、「你媽媽好偉大」、「你父母很愛你」、「你要知道為了小孩，他在你面前無法做自己是很偉大的一件事」；不過也有不少網友認為情節相當離譜，質疑是創作文「難道沒看過身份證？同性收養是這兩年的事情欸」、「戶口名簿都沒看過嗎？」、「你很會寫小說欸」。