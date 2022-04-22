朴珍榮（左）與池晟戲裡鬥智交鋒，兩人因戲結緣建立交情。（八大提供）

韓劇《惡魔法官》17日八大戲劇台首播收視開紅盤，稱霸有線電視週日韓劇冠軍，根據AGB尼爾森收視調查，《惡魔法官》在有線電視25歲以上女性觀眾族群收視為0.70，登上當日韓劇冠軍。池晟這次為戲大方展現精壯身材，趁拍戲空檔在上場前勤舉啞鈴，把胸肌線條練得更加緊實鮮明，粉絲們大飽眼福之餘，實際上池晟在投入這場戲時是吃盡苦頭。

本週日（24日）晚間10點首播第3、4集劇情，池晟和朴珍榮迎來他們展現身體極限的演技挑戰。有一幕池晟裸著上半身躺在床上，因受惡夢折磨，驚醒後神情痛苦萬分。拍攝現場，池晟用盡全力緊繃全身肌肉表演，最後承受不住，虛弱地吐出：「呼吸在發抖、頭暈了。」隨後，池晟又重覆表演幾次，無法呼吸的窒息感，連週遭的工作人員都感受強烈，池晟撐到最後一刻，大喘氣後直接累癱趴在床上。

不只池晟耗盡精氣神，這場戲朴珍榮則要面臨烈火侵襲的高溫考驗。在房間場景四周，燃起熊熊烈火，與火焰保持安全距離的朴珍榮，導演一度擔心詢問他：「火還能承受嗎？」朴珍榮露出微笑回應：「很溫暖。」正式開拍後，朴珍榮硬撐到受不了身後的灼熱感，才趕緊走開。稍做休息後再次上場，對戲的池晟唸著台詞，朴珍榮則緊握拳頭，忍住背後被高溫侵襲，直到導演喊卡，朴珍榮終於大吐一口氣，池晟隨即伸出手，為他的敬業打氣加油。

朴珍榮劇中扮演年輕法官受到愛戴，實際上他背負著監視、追蹤池晟的重任，雙帥不時鬥智交鋒，讓粉絲看得過癮。池晟在訪問時談到對朴珍榮的初次印象，他說，朴珍榮和待人非常真誠，一起工作時，「待我非常真心，讓我有些心動。」朴珍榮回想與池晟的首次見面，其實兩人是透過視訊，雖然當下有些尷尬，但慢慢相處下來，在池晟的帶領下讓他很快進入角色，稱得上是亦師亦友。