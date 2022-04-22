警方掃黑期間查扣多項刀械、槍枝等證物。（警方提供）

新北警方強力掃黑，檢肅竹聯幫、天道盟、北聯幫等多個黑幫組織，其中竟還出現模仿電影「賭神」情節，要求欲脫離幫派的小弟配戴「特殊隱形眼鏡」詐賭，再藉識破詐賭設局該名小弟，以此毆打並所求賠償。警方執行專案期間，共拘提幫派份子56人，其中包含9名為首的要角，查扣各式槍械、毒品及不法所得234萬餘元。

內政部警政署自4月6日起執行「全國同步掃黑行動專案」，新北市轄下刑警大隊及各地方分局，針對轄內幫派份子、經常滋事特別對象進行掃蕩，這些遭警方鎖定的對象，涉及恐嚇取財、暴力討債、聚眾鬥毆、詐欺等刑案及槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等案件，對治安造成重大危害。

其中新北刑大破獲的天道盟不倒會25歲廖姓幹部，因不滿旗下小弟欲脫離組織，心生不滿而設局陷害，廖嫌先要求該名小弟於賭局上模仿電影「賭神」情節，利用特殊隱形眼鏡看穿撲克牌上之記號詐賭，隨後再以識破該小弟詐賭為由，藉此毆打被害人並要求賠償，警方於掃黑專案首日，便將廖嫌及其他成員等6人拘提到案並扣押木棍4支、西瓜刀2把、手機5支等證物。

另有近年竄起之「竹聯幫仁堂明仁會」幹部27歲簡姓主嫌及28歲闕姓主嫌兩人為首之犯罪集團亦遭警方鎖定，其中簡嫌平時以經營詐欺集團、地下錢莊放高利貸為業，利用被害人急需借錢之心態，於網路上刊登借貸廣告，騙取借款人之銀行存摺、提款卡、網銀帳密及手機等物進行洗錢，為避免人頭帳戶掛失導致車手無法取款，更將被害人拘禁於屋內，以確保領到詐欺贓款。

而闕姓主嫌則因與人口角衝突遂糾眾持刀械、球棒及鎮暴槍等物對被害人進行傷害行為，致被害人尺側伸腕肌、伸指肌、伸食指肌及伸拇長肌肌腱斷裂、後骨間神經斷裂；2名嫌犯也在三峽、汐止兩分局蒐證完備後遭到檢肅，將2主嫌在內共11名不法份子拘提到案，並依法移請地檢署偵辦。

據警方統計，新北市警局此波掃黑行動期間，共查扣制式槍枝1枝、改造槍械3枝、鎮暴槍1枝、子彈44發、各式刀械34把、各式棍棒19枝、各級毒品162.54公克、現金234萬餘元、存摺數本等證物，並有56名幫派份子遭警方移送。

新北市警局表示，絕不容許黑道幫派在轄內任何涉及詐欺、暴力等不法活動，如有發現必全力偵辦，並向上溯源為首者及幕後涉及之幫派組織，提報治平專案以組織犯罪移送，貫徹「幫派零容忍」堅定立場，並運用「第三方警政」策略，斷絕賴以生存之各項金流，瓦解危害治安幫派組合，以保障市民的安全。