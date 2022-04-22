國營事業起薪要調高了！經濟部宣布，今年10月油電糖水四大國營事業將再度招考職員，名額初步定為646名，須具專科以上學歷，起薪在36k到39k之間。不過經濟部表示，因為行政院核定今年公務人員調薪4％，國營事業預料也會跟進。依此，今年職員最高起薪首次有機會超過40K。

2022年四大國營招考，共有企管、資訊、地政、土地開發、電機、儀電、環工、化工等共計22個類別，性質跟往年差異不大。以台電釋出名額最多，有400多人，中油居次100多人。其他台糖、台灣自來水都僅有幾十人。

不過去年四大國營事業招考名額有935人，今年卻縮水近300人。對此經濟部官員解釋，這幾年國營事業退離人數不少，所以都有進用新血必要。而這只是各公司初步盤點，通常之後會再釋出一些名額，實際招考人會多於初步次預告。

起薪方面，初步預告跟往年一樣，介於3萬6000元到3萬9000元之間。不過行政院已核定公務人員調薪4％，國營事業照往例也會跟進。因此正式錄取後起薪可望上調到37440元到4萬560元之間，首度起薪可望破「40K」。

經濟部官員說，國營事業調薪尚需經過部裡核准，等通過後，正式簡章發布時，就會把新的起薪標上。