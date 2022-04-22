《17瘋開箱》帶大家直擊CIB偵五防爆第一隊。（17LIVE提供）

17LIVE人氣直播節目《17瘋開箱》24日下午2點最新開箱地點將攜手CIB偵五防爆第一隊發出防爆訓練班召集令，國民女友林莎將率隊人氣17LIVERS挑戰化身防爆實習生，帶大家直擊CIB偵五防爆第一隊，穿上超過30公斤的防爆衣實戰演練，解密這群用生命保護人民的拆彈專家日常。

林莎將帶著黃子宇Amanda、小吉キチ、奶昔蛋蛋、林俞汝annie、鼓手木蘭等5位17人氣LIVER化身實習防爆隊員，將分隊挑戰3個防爆小組訓練關卡，由耗時較短且正確度高的隊伍獲勝。

即將前進防爆大隊實習，主持人林莎緊張又期待說：「防爆部隊，在我的想像中，應該就像電影情節中常出現專門處理爆裂物的警察，經常要冒著生命危險拆除爆裂物，而且還跟匪徒鬥智鬥勇，不只佩服他們的抗壓性，更是由衷感謝他們為民服務盡忠職守的辛勞。」這次挑戰闖關體驗防爆任務，林莎說：「光想就很有畫面，一般人根本沒機會接觸防爆訓練，真的很榮幸有這個機會！」